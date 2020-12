Journalistenverbände kritisierten die Entscheidung in Sachsen-Anhalt am Dienstag ebenfalls. Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) teilte mit: "Der Ministerpräsident und die ihn stützende Koalition in Magdeburg mogeln sich aus der medienpolitischen Verantwortung für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk." Das sei ein politischer Offenbarungseid zu Lasten "Tausender Journalistinnen und Journalisten in den Sendern", erklärte der DJV-Bundesvorsitzende Frank Überall.