Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union haben die Wirtschaftssanktionen gegen Russland verlängert. Die Strafmaßnahmen würden "für weitere sechs Monate" bis Ende Januar 2020 beibehalten, teilte ein Sprecher von EU-Ratspräsident Donald Tusk am Donnerstag beim EU-Gipfel in Brüssel mit. Grund seien fehlende Fortschritte bei der Umsetzung des Minsker Abkommens für einen Frieden in der Ukraine.