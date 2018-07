Robert G. [Name geändert] arbeitet in der deutschen Botschaft in Beirut. Er möchte anonym bleiben. Denn öffentliche Kritik an der Befristungspraxis im Auswärtigen Amt könnte ihn seinen Job kosten, fürchtet er.

Robert G. ärgert sich über die Praxis, sogenannte Zeitvertragskräfte einzusetzen. "Die Zeitvertragskräfte sind hochqualifizierte Juristen, die ein kompliziertes Auswahlverfahren beim Auswärtigen Amt in der Berliner Zentrale absolviert haben. Sie werden unter anderem in den Bereichen der syrischen Familienzusammenführung eingestellt." Diese Zeitvertragskräfte arbeiten überwiegend in Auslandsvertretungen im Nahen Osten.

Nach zwei Jahren ist Schluss

Die Leiter der Auslandsvertretungen seien "von der Arbeit der Zeitvertragskräfte begeistert und würden diese Kollegen sehr gerne behalten. Jedoch wird dies von der Zentrale verweigert." Nach zwei Jahren müssen die Zeitvertragskräfte gehen.

Man akkreditiert lieber neue Befristete, die dann wieder kompliziert geschult werden müssen, um die Arbeit zu schaffen. Dann geht der Teufelskreis wieder von vorne los. Robert G., anonymer Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes

Diese Kritik kam im Juni auch auf der Personalversammlung zur Sprache. In einem offenen Brief an Außenminister Heiko Maas, der MDR AKTUELL vorliegt, heißt es: "Sachgrundlose Befristungen sind mit der vielzitierten 'wachsenden außenpolitischen Bedeutung Deutschlands' kaum vereinbar."

Auswärtiges Amt verteidigt die Praxis

Nicht ganz klar ist, wie viele sachgrundlos Befristete im Auswärtigen Amt arbeiten. Auch nach mehrfacher Nachfrage von MDR AKTUELL möchte das Auswärtige Amt keine Zahl nennen. Im offenen Brief an Heiko Maas ist von 350 die Rede.

Das Auswärtige Amt schreibt MDR AKTUELL dazu: "Die aktuelle haushaltsrechtliche Situation lässt [...] keinen großen Spielraum dafür, auf befristete Beschäftigungsverhältnisse ausnahmslos zu verzichten. Gerade in Abteilungen, die stark in Projektarbeit involviert sind, [...] werden verstärkt befristet Beschäftigte eingesetzt." Die Folge: Nach maximal zwei Jahren ist Schluss für die Zeitvertragskräfte im Auswärtigen Amt. Länger darf laut Gesetz nicht sachgrundlos befristet werden.

Der Mensch als Kostenstelle?

Eine übliche Praxis, sagt Arbeitsrechtler Uwe Bitter. "Der Mensch wird im öffentlichen Dienst nicht mehr als Mensch betrachtet, sondern nur noch als Kostenstelle." Der Magdeburger Anwalt vertritt regelmäßig Arbeitnehmer aus dem öffentlichen Dienst, die gegen ihre sachgrundlose Befristung klagen.

Im öffentlichen Dienst sollen immer die Besten arbeiten. Dieses System führt dazu, dass es nicht mehr die Besten sind. Denn die gut Ausgebildeten müssen ja gehen. Uwe Bitter, Anwalt für Arbeitsrecht

Zurück zu Robert G. nach Beirut. Der Botschaftsmitarbeiter und seine befristeten Kollegen müssen die Visa-Antragsflut stemmen, die sich im Laufe der Flüchtlingskrise angehäuft hat. "Wenn alle Zeitvertragskräfte von heute auf morgen kündigen würden, wären einige Visastellen nicht mehr funktionsfähig", sagt er.