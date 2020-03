Müssten nicht die öffentlichen Arbeitgeber mit gutem Beispiel vorangehen? Ja, findet Kerstin Tack, arbeitsmarktpolitische Sprecherin der SPD im Bundestag. In Zukunft soll in Unternehmen mit mehr als 75 Mitarbeitern gelten: Maximal 2,5 Prozent der Beschäftigten dürfen ohne Sachgrund befristet werden. So steht es im Koalitionsvertrag. Nur wann das tatsächlich umgesetzt wird, kann Kerstin Tack nicht sagen. Befristete Mitarbeiter müssen also weiter auf Bewährung arbeiten.