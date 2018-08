Sachsens Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt (CDU) geht davon aus, dass die Dürrehilfen für Bauern in diesem Jahr höher ausfallen als 2003. Der CDU-Politiker sagte am Dienstag MDR AKTUELL, die Dürre habe jetzt bereits im April eingesetzt. Damals sei es später gewesen. "Die Schäden sind diesmal möglicherweise größer. Die Dürre gerade in Nordsachsen ist dramatisch."