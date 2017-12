Jan Gräbe ist Ende zwanzig. In der Förderschule für Lernbehinderte habe er im Deutschunterricht nie so richtig aufgepasst, sagt er. Seit zwei Jahren arbeitet er in einer Autoverwertung. Sein Chef weiß von seinem Problem und hat ihn motiviert, etwas dagegen zu unternehmen. Jan Gräbe sagt: "Durch meine Arbeit brauche ich es ja auch, das Lesen und Schreiben. Wenn mal jemand einen Zettel schreibt, den ich abarbeiten soll, dann kriege ich das noch nicht hin."

Deshalb berät die Netzwerkstelle auch Bibliotheken oder Museen, zum Beispiel zu Material in einfacher Sprache. Außerdem ist eine Landesstrategie in Arbeit. Die Schirmherrschaft hat Ministerpräsident Reiner Haseloff übernommen. Auch Ärzte, Apotheken und Sportvereine sollen mitmachen, um Betroffene zu erreichen.

Und Arbeitgeber: Denn 60 Prozent der funktionalen Analphabeten arbeiten in einfachen Berufen. Die Digitalisierung mache Lesen und Schreiben wichtiger, sagt Reinhild Hugenroth. So soll die Strategie dann in konkrete Projekte münden: "Wir kommen in die Betriebe und machen IT-Auffrischungskurse und dabei vermitteln wir Lesen und Schreiben", so Hugenroth.