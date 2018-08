CDU-Vorsitz in Sachsen-Anhalt Stahlknecht will an die Spitze

Ein Generationswechsel steht in Sachsen-Anhalts CDU an – wenn Holger Stahlknecht den Landesvorsitz übernehmen wird. Aber eine Neuausrichtung der Partei bedeutet dieser Personalwechsel nicht, deutet Thomas Kliche, Politologe und Psychologe an der Hochschule Magdeburg-Stendal, an.

Es gibt in diesem Land massive Gestaltungsgrenzen für Politik. Das heißt, es geht darum, Zuversicht aufzubauen und Gestaltungsgrenzen gut zu verkaufen, als Partei der Sicherheit, der Ruhe, der Kontinuität, der bruchlosen, wenn auch langsamen, Entwicklung. Thomas Kliche Politologe und Psychologe

Zuversicht aufbauen, Sicherheit und Entwicklung versprechen – genau diese Strategie verfolgt Stahlknecht. Diese Botschaft wiederholt er stetig und mitunter in präsidialem Ton, Im Landtag, auf Bürgerversammlungen und vor Journalisten. Die Partei brauche Konturen, betont er, weil Demokratie von einem positiven Streit lebe. Die Menschen müssten wissen, wofür die CDU steht und wofür die anderen.

Stahlknecht will an die Spitze

Stahlknecht ist 53 Jahre alt, in Hannover geboren. Der Jurist ist 1995 in die Börde gezogen, hat in Magdeburg als Staats- und Rechtsanwalt gearbeitet und ist vor 18 Jahren in die CDU eingetreten. Dort hat er schnell Karriere gemacht.



Heute ist er Innenminister und in Sachsen-Anhalts CDU die Nummer zwei hinter Parteichef Thomas Webel. Doch der gibt sein Amt im November ab. Dann will Stahlknecht dessen Nachfolge an der Spitze der Partei übernehmen. Ob dieser Plan aufgeht, entscheidet ein Landesparteitag.

Kliche: Stahlknecht hat gute Chancen

Der Politologe Kliche glaubt: "Stahlknecht hat ganz gute Chancen. Er ist ja kein Kuschel-Kursler, sondern er setzt auf sein Durchsetzungsvermögen. Er gibt sich klar ergebnisorientiert. Er nimmt dafür auch gelegentlich Auseinandersetzungen mit Parteifreunden und Gegnern in Kauf, hat zum Beispiel sehr große Offenheit für die Auseinandersetzung mit der AfD gezeigt, hat da keinerlei Berührungsängste.“ Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht. Bildrechte: dpa

Klare Abgrenzung zur AfD

Der Konservative verfolgt die klare Abgrenzung der Union von der Alternative für Deutschland. Er attackiert die rechte Partei und schließt Koalitionen auch zukünftig definitiv aus.

Wir sind die Partei, die für einen starken Rechtsstaat eintritt, wir sind die Partei der inneren Sicherheit und wir haben auch klare Vorstellungen. Unsere Aufgabe ist es auch, in der Sprache in der Mitte dieser Gesellschaft zu bleiben. Und diese AfD ist jemand, der sich in der Sprache einfach an NS-Ideologien bedient. Die AfD ist eine Partei, die dieses Land schlecht reden will. Holger Stahlknecht Innenminister Sachsen-Anhalts

Stahlknecht will Partei-Profil schärfen

Doch nicht nur bei der Abgrenzung zur AfD muss Stahlknecht als designierter Landespartei-Chef Haltung zeigen. Auch gegenüber den anderen Regierungsparteien SPD und Grünen kündigt er an, das Profil der CDU schärfen zu wollen.



Man müsse Dinge bereden und über gute Lösungen streiten können, sagt Stahlknecht. Und dann müsse das verlässlich ausverhandelt werden, die Leute müssten mitgenommen werden. Dann werde marschiert, so stelle er sich das vor.

Entschlossener Macher

Sätze wie diese zeigen, dass Stahlknecht sich selbst als entschlossenen Macher sieht. So interpretiert der Psychologe Kliche sein Auftreten: „Er hat aber auch offenbar Ungeduld mit der Langsamkeit von Veränderungen in diesem Land. Wenn er als Macher auftritt, will er ja was in Bewegung setzen. Und daran wird man ihn auch messen.“

Erste Bewährungsprobe: Kommunalwahlen 2019

Wer Stahlknecht gegenübersteht, sieht einen großen, hageren Mann, der sein Gegenüber immer direkt anblickt, dabei stets lächelt – und der so den Eindruck vermittelt, nie die Kontrolle über sich selbst zu verlieren.



Seit neun Monaten schon stellt er sich an der Basis vor, um die Parteifreunde von sich zu überzeugen. Damit bereitet Stahlknecht nicht nur seine eigene Wahl an die Parteispitze vor, sondern zugleich seine erste Bewährungsprobe: die Kommunalwahlen 2019.

Stahlknecht muss sich früh messen lassen