Sachsen-Anhalt Laptops für bedürftige Schüler eingetroffen

Für Martina Müller geht ein anstrengendes Jahr zu Ende. Sie ist im Landkreis Harz für die IT an 35 weiterbildenden Schulen zuständig. Mitte Dezember sind viele Geräte für bedürftige Schüler eingetroffen und Martina Müller ist zufrieden. Für rund 950.000 Euro habe man an die 1.900 vollständig konfigurierte Geräte erhalten. "Ich kann sagen: Daumen hoch, also für uns, für den Landkreis Harz. Da hatten wir sehr großes Glück. Wir hatten immer Unterstützung und ich weiß, dass die Dienststellenleitung unsere Entscheidung mitträgt, das ist schön, sonst würde es auch nicht funktionieren", sagt Müller.