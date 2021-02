Ein Friseurladen in Magdeburgs Altstadt nahe des Doms und der Staatskanzlei. Das Schaufenster ist notdürftig zugeklebt, ein großes Plakat in der Mitte der Glasfläche: "Wenn ihr weiter nur die Großen rettet, könnte es hier bald so aussehen!" Und in Großbuchstaben darunter: "WIR BRAUCHEN EINE PERSPEKTIVE!" Eine Aktion der Branche, um auf die Aussichtslosigkeit im aktuellen Lockdown hinzuweisen.