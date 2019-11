Buß- und Bettag Der Buß- und Bettag ist ein evangelischer Feiertag. Er gehört zu den sogenannten beweglichen Feiertagen und findet jedes Jahr am ersten Mittwoch nach dem Volkstrauertag statt. Ursprünglich wurde die Bevölkerung angesichts von Notständen und Gefahren zu Buße und Gebet aufgerufen, so etwa während des Dreißigjährigen Krieges. In der gesamten Bundesrepublik war der Buß- und Bettag bis 1994 gesetzlicher Feiertag. 1995 wurde er als gesetzlicher Feiertag zur Finanzierung der Pflegeversicherung in allen Bundesländern außer in Sachsen abgeschafft. Die Evangelische Kirche bezeichnet die Abschaffung bis heute als Fehlentscheidung.