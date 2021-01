Trotzdem ist die Verunsicherung groß. Zumal der Bund eine neue Verordnung veröffentlicht hat, die der Landesregelung teilweise zuwider läuft. Denn darin heißt es, dass Berufspendler aus Risikogebieten von der Testpflicht ausgenommen seien. Markus Schlimbach, Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes Sachsen, erklärt das genauer: "Die Bundesregelung sieht vor, dass ein Unterschied gemacht wird zwischen Risikogebieten, Hochrisikogebieten mit einer Inzidenz von über 200 und Gebieten mit der Virusmutation. Und in der Praxis ist es so, dass Niederschlesien, also der polnische Teil, eine Inzidenz von 110 hat, also weit weg von den sächsischen Zahlen."