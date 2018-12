Der sächsische Innenminister Roland Wöller besucht mit dem Präsidenten des Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Hans-Eckhard Sommer das Ankerzentrum für Flüchtlinge in Dresden.

Asyl Sachsens Innenminister Wöller besucht Ankerzentrum

Im Sommer wurde das sächsische Ankerzentrum in Dresden eröffnet. Kritiker halten die Unterbringung in den Unterkünften für unmenschlich. Sachsens Innenminister Wöller ist von der Arbeit des Zentrums in Dresden überzeugt.