Wenn sie dürften, würden die Lehrerinnen und Lehrer streiken. An einigen Schulen hat es inzwischen andere Formen des Protests gegeben – mit aktiven Mittagspausen oder stillen Unterrichtsstunden. Ja, es gibt sie, die Freude über die kommende Verbeamtung. Aber der Rest des Handlungsprogramms der Staatsregierung sorgt für Frust bei den Lehrkräften über 42 Jahren.

GEW Sachsen: "Handlungspaket ist kein Gottesgebot"

Der Ärger ist so groß, dass er die Lehrerverbände und Gewerkschaften in Sachsen in Zugzwang bringt. Doch geht da überhaupt noch was? Sachsens GEW-Chefin Uschi Kruse meint: "Das Handlungspaket ist von der Staatsregierung beschlossen. Aber das ist kein Gottesgebot. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Sondern das muss ja in alle möglichen gesetzlichen Regelungen umgemünzt werden. Und auch in einen Haushalt."

Innerhalb dieses Paketes gibt es noch eine ganze Menge, was man machen könnte. Uschi Kruse, Landesvorsitzende der GEW Sachsen

Gymnasiallehrer sehen sich auf Verliererposten

Das wollen die Gewerkschaften und Lehrerverbände heute abstimmen. Thomas Langer ist seit Kurzem Chef des sächsischen Philologenverbandes, der die Gymnasiallehrer in Sachsen vertritt. Sein Vorgänger, Frank Haubitz, hatte in seiner kurzen Amtszeit als Kultusminister die Tür für die Verbeamtung aufgestoßen. Doch was bisher für die über 42-Jährigen geplant ist, reiche nicht aus, sagt Langer.

Sachsens GEW fordert einen höheren Etat für Gehaltszulagen. Bildrechte: dpa Vor allem mit Blick auf die angehobenen Eingruppierungen der Grund- und Oberschullehrer fragt sich Langer: "Wo ist da noch der Unterschied zu den Gymnasiallehrern? Mit den vielen Aufgaben, die sie haben. Zum Beispiel das Abitur abzunehmen. Wenn man dann sieht, dass die Kolleginnen und Kollegen, die seit vielen vielen Jahren das Gymnasium in Sachsen so stark gemacht haben, nun leer ausgehen - während an anderen Schulformen viel dazugewonnen wurde - sehen wir uns mit unseren älteren Kolleginnen und Kollegen auf der Verliererstrecke."

30 Millionen Euro für Gehaltszulagen eingeplant

Für sie will der Philologenverband ein deutliches Lohnplus verhandeln. Bislang sieht das Handlungsprogramm rund 30 Millionen Euro für Gehaltszulagen vor – doch das reiche nicht aus, heißt es von der GEW. Der Sächsische Lehrerverband will mehr Stellen für Höhergruppierungen und Arbeitserleichterungen, die der älteren Lehrergeneration zugute kommen.

Kultusministerium soll Paket überarbeiten

Dirk Baumbach, Chef des sächsischen Berufsschullehrerverbandes, macht das am Beispiel der Berufsschulzentren, kurz BSZs, deutlich: "Wir haben in der Zwischenzeit BSZs zu Größenordnungen zusammengelegt, wo früher mehrere Sekretariate vorhanden waren, was jetzt alles nur von einem gemacht wird. Diese Zusammenlegung von fast Bildungskombinaten führt dazu, dass die Arbeit für die Kollegen immer mehr geworden ist."