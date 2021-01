Sachsen Polizisten sollen Extremisten in eigenen Reihen melden

Spätestens seit in mehreren Bundesländern rechte Chatgruppen von Polizisten aufgeflogen sind, gibt es eine Debatte über Rechtsradikalismus und strukturellen Rassismus bei der Polizei. Auch die sächsische Polizei muss sich dem stellen. Das Innenministerium in Dresden will nun aktiv gegensteuern – und fordert Polizisten auf, solche Fälle rasch zu melden. Die reagieren teilweise empört.