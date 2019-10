Das Gesetz zur Förderung der vom Kohleausstieg betroffenen Regionen hat den Bundesrat zunächst nicht passiert. Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg haben im Bundesrat mehr verbindliche Finanzhilfen vom Bund angemahnt, um den Ausstieg aus der Braunkohle zu realisieren. Im Bundesrat forderten sie Nachbesserungen am geplanten Strukturwandelgesetz: "So wie es derzeit vorliegt, kann es noch nicht bleiben", sagte Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer.

Der Bundesrat wollte am Freitag über Milliarden Euro Strukturhilfe für die Regionen entscheiden, die vom Ausstieg aus der Braunkohle betroffen sind. Der Bund will unter anderem mit 14 Milliarden Euro "besonders bedeutsame Investitionen" in den Braunkohlerevieren in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen unterstützen.