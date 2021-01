Es geht also wieder los: Schüler der Abschlussklassen in Sachsen kehren in den Präsenzunterricht zurück. Das sollte für Schüler, Eltern und Lehrkräfte eigentlich eine Befreiung sein. Ist es aber nicht, im Gegenteil: Die Infektionszahlen sind weiterhin hoch, gerade in Sachsen. Und nun sollen sich Schüler und Schülerinnen im Klassenverband und in möglichst großer Zahl zu einer der rund 100 Testschulen begeben, um sich freiwillig auf Covid-19 testen zu lassen – so will es das Kultusministerium.