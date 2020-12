Teile der Grünen und auch der SPD hatten gar den Rücktritt von CDU-Innenminister Wöller gefordert, der den Leipziger Polizeieinsatz vehement verteidigt. Man habe sich über Wochen mit dem Thema beschäftigt, bilanziert Alexander Dierks, Generalsekretär der CDU in Sachsen: "Die Art, wie dieser Einsatz auch innerhalb der Koalition – auch in großer Öffentlichkeit – kritisiert wurde, wirft, glaube ich, eher die Frage nach dem Stil der Zusammenarbeit in einer Koalition auf. In der Frage, ob die Grünen nicht so langsam, aber sicher, mal aus dem Oppositions- in den Regierungsmodus wechseln wollen."