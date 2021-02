Auf den Koalitionsvertrag jedenfalls kann sich SPD-Chef Dulig berufen. Dort steht das Bildungsticket drin. Und deshalb klingt Dulig recht selbstsicher, wenn er meint: "Dass der Finanzminister erstmal die Taschen zuhält, das ist wahrscheinlich genetisch bei Finanzministern so angelegt. Aber er weiß auch, am Schluss wird ein Parlament darüber entscheiden." Und Dulig sagt, er sei sicher, dass das Bildungsticket dabei sein werde, da die SPD schon klar gemacht habe, dass es sich dabei um eines ihrer zentralen Projekte für diesen Haushalt handele: "Also von daher: Das Bildungsticket kommt."

Finanzminister Vorjohann aber denkt offenbar gar nicht daran, selbst solche Vorschläge zu entwickeln: "Das kann man ja in zwei Jahren nicht wieder zurücknehmen, sondern das ist ein Standard, den man dauerhaft setzt." Und da müsse man sehr gut überlegen, ob es in diesem Moment der Krise zu verantworten sei, solche Standards zu setzen, die man über Kredit finanzieren müsse und die noch nicht mal eine Investition seien.

Das sieht die SPD ganz anders. Das Bildungsticket sei genau die Investition in die Verkehrswende, die man jetzt anschieben müsse, sagt Dulig: "Wir wollen vor allem die Einstiegshürde senken, wo auch junge Leute sagen, das ist attraktiv. Und dann nutze ich mein Monatsticket, um in die Stadt zu fahren, um ins Theater zu gehen, ins Kino zu gehen, mich mit Freunden zu treffen." Man habe also jetzt Investitionen in die Zukunft zu machen, die gegebenenfalls sogar über Schulden finanziert werden sollten.