Das sächsische Verkehrsministerium teilte mit, die Länder hätten Mitte November 2017 und in diesem Januar die Bundesregierung aufgefordert, das Modellprojekt für den Moped-Führerschein mit 15 bis Ende April 2020 zu verlängern. Derzeit werde auf die Änderung der Ausnahmeverordnung aus dem Bundesministerium gewartet.

Sachsen-Anhalts Verkehrsminister Thomas Webel sagte MDR AKTUELL, er habe im vergangenen und in diesem Jahr einen Brief an den amtierenden Bundesverkehrsminister Christian Schmidt geschrieben, diese Ausnahmeverordnung um zwei Jahre zu verlängern.



Als Grund habe er darauf verwiesen, dass die Bundesanstalt für Straßenwesen mit der Auswertung des Modellversuchs noch gar nicht fertig sei. Bisher habe es aber keine Anzeichen für eine Verlängerung gegeben.