Zwischen Sorge und Erleichterung

Eltern wie Kinder gingen mit gemischten Gefühlen in diesen Tag. Eine Mutter erzählt: "Für mich direkt war es mehr so ein bisschen Sorge, aber für meine Tochter mehr Freude natürlich." Eine andere: "Tatsächlich hat mein Sohn darauf bestanden, wieder zur Schule zu gehen. Ich hätte ihn gerne noch zu Hause gelassen. Aber er wollte leider unbedingt wieder in die Schule und zu seinen Freunden und das konnte ich auch verstehen." Einige hielten die Lockerungen für verfrüht und befürchteten, dass sich die Situation bald wieder ändern würde.

Diesen gemischten Eindruck zwischen Sorge und Erleichterung bei den Eltern, bestätigt auch Ines Weber, stellvertretende Vorsitzende des LandesElternRats Sachsen: "Die Meinungen gehen sehr weit auseinander. Ein großes Problem sehen alle Eltern bei dem Weg zur Schule, hauptsächlich bei der Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel."

Unterricht könnte noch sicherer gestaltet werden

Katlen Worotnik zieht nach dem ersten Grundschultag in Sachsen erstmal eine positive Bilanz. Sie ist die Vorsitzende des Fachverbands Grundschulen im Sächsischen Lehrerverband und arbeitet als Grundschullehrerin im Erzgebirge. Nur wenige Eltern würden ihre Kinder weiter von zu Hause aus unterrichten: "Insgesamt wurde es gut angenommen. Die Schüler sind motiviert in die Schule gekommen." Die Lehrer hätten im Prinzip Konzepte übernommen, die zum Teil schon seit Mai 2020 in den Schulen erarbeitet worden seien. Diese hätten sie hier auch wieder umgesetzt und praktiziert. "Und ich denke, es ist gut angelaufen. Wir hoffen, dass es gut weiterläuft."