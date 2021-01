Die sächsische Verwaltung sitzt auf einem Schatz. Arne Semsrott findet blumige Worte, wenn er beschreiben will, welches Wissen in den Aktenordnern der Landesbehörden lagert. Semsrott arbeitet beim Verein "Open Knowledge Foundation Deutschland" und betreut dort das Projekt "Frag den Staat". Er und sein Team analysieren, wie leicht Bürgerinnen und Bürger an staatliche Informationen kommen.



Das seien Fragen wie: "Wo geht denn eigentlich Steuergeld hin? Also alle möglichen Verträge, die die Regierung mit Unternehmen schließt. Wenn es vielleicht um das Baumkataster geht – ich will wissen, welche Bäume in meiner Straße stehen. All diese Informationen hat der Staat und die gibt er aber nicht freiwillig raus", erklärt Semsrott.