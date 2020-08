Kerth sagte weiter: "Wir glaubten, wir leben im 21. Jahrhundert und haben bestimmte Begrifflichkeiten überwunden." Er bezeichnete den Brief der Senatoren als "stumpfe Machtdemonstration". "Das ist ein stumpfes Schwert, dass man Menschen droht, die hier redlich ihrer Arbeit nachgehen, die durch internationales Recht gedeckt ist. Auch wenn es nur so etwas Profanes ist, dass man droht, nicht mehr die USA besuchen zu dürfen – das macht mich traurig und fassungslos."

Der Landrat sieht in dem Brief auch "einen Affront gegen das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern", das mit zehn Prozent Anteilseigner am Hafen Sassnitz-Mukran ist. Die Senatoren hatten dem Hafen mit Strafen gedroht, wenn sich Mitarbeiter an der Fertigstellung der Gasleitung Nord Stream 2 beteiligen. Zudem dürften dann US-Bürger und Firmen keine Geschäfte mit dem Hafen mehr machen.