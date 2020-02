In dieser Abferkelbucht kann die Muttersau liegen und die Gliedmaßen ausstrecken. Bildrechte: dpa Doch das Umzusetzen, wäre für die Schweinehalter teuer. Das Ministerium rechnet für die rund 21.100 Betriebe mit Kosten von insgesamt 1,1 Milliarden. Offenbar zu teuer aus Sicht der Behörde. Deshalb sieht der Entwurf eine Übergangsfrist für Bestandsbetriebe mit maximal 15 Jahren vor. Die Behörden könnten sie sogar zur "Vermeidung einer unbilligen Härte" auf 17 Jahre verlängern.



Ebenfalls erst nach dieser langen Übergangsfrist soll die Zeit im Kastenstand auf insgesamt 13 Tage – fünf Tage im Deckzentrum und 8 Tage nach dem Abferkeln – begrenzt werden. Außerdem sollen diese Boxen für größere Sauen etwas größer werden, allerdings nicht so groß, dass sie sich hinlegen können. Denn genau dieser Satz soll, laut dem Entwurf, aus der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung gestrichen werden.

"Die deutlich kürzere Zeit im Kastenstand bringt das Plus an Tierschutz", heißt es aus dem Ministerium. Am 14. Februar soll im Plenum des Bundesrates über die Novellierung der Verordnung entschieden werden.

Eine Straffreiheit für die Tierhalter würde der Entwurf bedeuten, kritisieren Tierschützer. Und zwar für genau jene, die aus rein ökonomischen Gründen seit vielen Jahren engere Kastenstände als vorgeschrieben hatten. In einer gemeinsamen Erklärung des Deutschen Tierschutzbundes, Vier Pfoten und weitere Tierschutzorganisationen heißt es weiter, dass Kastenstände Tierquälerei seien.

Entgegen aller Verordnungen - eine hochschwangere Sau in einem viel zu engen Kastenstand. Bildrechte: Animal Rights Watch Der Deutsche Tierschutzbund befürchtet nun sogar einen "bösen Hinterzimmer-Poker um die Sau". Denn eigentlich hat der Agrarausschuss des Bundesrates am 27. Januar 2020 empfohlen, den Passus zum "ungehinderten Ausstrecken der Gliedmaßen" wieder in die Nutztierverordnung aufzunehmen. Doch die Tierschützer schreiben in einer aktuellen Pressemeldung, dass sie befürchten dieser könnte doch wieder gestrichen werden – im Tausch gegen Begehrlichkeiten einzelner Landesregierungen.

"Nachdem was mir aus den Ausschüssen des Bundesrates vorliegt, wird es eine Übergangsfrist von 15 Jahren geben, in den explizit festgelegt wird, dass sich die Sau nicht ausstrecken können muss", sagt Landwirtschaftsministerin von Sachsen-Anhalt, Claudia Dalbert (Grüne). Was zusammen mit dem seit 1992 geltenden Passus der Nutztierverordnung bedeuten würde, dass seit 43 Jahren geltendes Recht nicht funktioniere. "Das ist absurd. Ich habe da null Verständnis für."

Aus Sicht der Tierschützer verstößt der Entwurf gegen das Grundgesetz. "Es darf kein unwürdiges Geschacher um das Wohl der Sauen geben", sagt der Präsident des Tierschutzbundes, Thomas Schröder.

In Schweden sind Kastenstände bereits seit 1988 verboten – zudem muss 50 Prozent der Bucht mit Stroh bestreut sein. In Deutschland leben die Tiere meist auf puren Spaltenböden. In Dänemark ist der Kastenstand für Muttersauen nur für drei Tage zulässig. Vor allem skandinavischen Länder sind Vorreiter in Sachen Tierwohl bei der Schweineproduktion.