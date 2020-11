Das Gespräch der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel ist am Nachmittag. Die Vorlage dafür wurde diesmal von den Ländern vorbereitet. Kanzlerin Merkel begrüßte die Vorlage im Grundsatz, forderte aber schon einige Nachschärfungen. "Es liegt noch ein Stück Arbeit vor uns", wird sie von AFP zitiert.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) appellierte an die Kritiker der Corona-Maßnahmen: "Ihr könnt schimpfen auf die Landespolitik, die Bundespolitik, aber bitte bleibt vorsichtig und bleibt gesund." In anderen europäischen Staaten habe man den Menschen gesagt, sie mögen bitte das Haus nicht verlassen. Solche Maßnahmen hätten in Deutschland bisher nicht angewendet werden müssen.