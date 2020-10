Dass ein zusätzliches Gremium umständlich sein könnte oder zu viel, will Lüddemann so nicht sehen: "Ich glaube, da lohnt es sich, unterschiedlichste Menschen mit unterschiedlichsten Einstellungen an einen Tisch zu holen und in einem moderierten Verfahren erst mal wieder zu lernen, miteinander zu sprechen, auf die Gegenseite zu hören, Argumente auszutauschen."

Außerdem müsse es natürlich eine Verbindlichkeit geben, ergänzt Lüddemann, "wie sich hauptberufliche Politik oder eben die gewählte Politik im kommunalen Rat auch wirklich mit diesen Ergebnissen beschäftigt."

Vorsitzender Magedburger Stadtrat ist skeptisch

In dieser Legislatur wird es allerdings keine Bürgerräte mehr in Sachsen-Anhalt geben. Die Idee will Lüddemann aber ins Wahlprogramm ihrer Partei schreiben. Bei einer erneuten Regierungsbeteiligung der Grünen sollen die Bürgerräte dann auch in den Koalitionsvertrag.