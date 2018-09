Wolfgang Schäuble spricht sich für einen Kurswechsel in der Flüchtlingspolitik aus.

Wolfgang Schäuble spricht sich für einen Kurswechsel in der Flüchtlingspolitik aus.

Wolfgang Schäuble spricht sich für einen Kurswechsel in der Flüchtlingspolitik aus. Bildrechte: dpa

Interview Schäuble fordert Neuausrichtung der Flüchtlingspolitik

Hauptinhalt

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble fordert einen Kurswechsel in der Flüchtlingspolitik. Er plädiert für bedingungslose Hilfe in Not Geratener, Andererseits fordert er die Ausschöpfung aller Mittel, um die Einreise zu unterbinden - bis hin zu "begrenzter Gewalt".