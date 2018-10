Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hält die Position von Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel für geschwächt. "Sie ist nicht mehr so unbestritten, wie sie über drei Legislaturperioden oder über zweieinhalb Legislaturperioden gewesen ist", sagte Schäuble dem SWR. Bei der Landtagswahl in Bayern sei vermutlich mit einem Ergebnis zu rechnen, das "in den Parteien entsprechende Diskussionen und Erschütterungen mit sich bringen" werde.