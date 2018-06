Zur Begründung hieß es, Schäuble habe in der Flüchtlingspolitik wiederholt eine kritische Haltung eingenommen, sich aber zugleich stets loyal zu Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel verhalten. Er besitze deshalb "auf beiden Seiten Glaubwürdigkeit". Weiter berichtet die Zeitung, zu einem Gespräch zwischen Kauder und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt werde es erst am Montag nach den Parteigremiensitzungen kommen.

Seehofer will im Asylstreit mit der Kanzlerin hart bleiben. Bildrechte: IMAGO

Der Streit zwischen den beiden Schwesterparteien um die Asylpolitik war am Donnerstag weiter eskaliert. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will jene Asylbewerber an der deutschen Grenze abweisen, die bereits in anderen EU-Ländern einen Antrag gestellt haben. Merkel lehnt dies ab. Die Kanzlerin begründet das mit ihrem Bemühen um eine gesamteuropäische Lösung. Seehofer und die CSU drohen inzwischen mit einem Alleingang. Die CSU-Spitze will Dobrindt zufolge am Montag das weitere Vorgehen beraten.