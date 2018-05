Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble will den XXL-Bundestag verkleinern

An diesem Vorhaben ist schon sein Vorgänger gescheitert: Bundestagspräsident Schäuble will den derzeit größten Bundestag aller Zeiten verkleinern. In einem Interview sagte er, alles andere würde dem Haus schaden.