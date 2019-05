Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat sich dafür ausgesprochen, die Abstimmungsregeln im Bundesrat zu ändern. Der CDU-Politiker sagte der "Süddeutschen Zeitung", die politische Landschaft in Deutschland sei bunter geworden. In den 16 Bundesländern regierten 13 verschiedene Koalitionen. Das erschwere die Mehrheitsfindung in der Länderkammer.