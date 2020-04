Abiturienten durften bereits in die Schulen zurückkehren. Bildrechte: dpa

Zum Inhalt der Schalte hatte sich NRW-Ministerpräsident Laschet bereits am Sonntag in der ARD geäußert. Demnach stehen unter anderem die Themen Kinder und Jugendliche, das weitere Vorgehen im Amateursport sowie der Umgang mit Gottesdiensten auf der Agenda.



Die Familienminister sowie die Kultusminister der Länder hatten vorab Fahrpläne zum weiteren Vorgehen in Kitas und Schulen vorgelegt. Demnach sollen Kitas in vier Stufen wiedereröffnet werden. Alle Schülerinnen und Schüler in Deutschland sollen vor den Sommerferien zumindest tageweise die Schule besuchen.