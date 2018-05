Terrorgefahr Schengenländer verlängern Überwachung ihrer Grenzen

Österreich

Über Österreich kamen 2015 die meisten Flüchtlinge nach Deutschland. Die österreichische Regierung führte ab dem 16. September 2015 Kontrollen ein, die sich zunächst auf alle Landgrenzen erstreckten. Derzeit sind noch die Grenzen zu Ungarn und Slowenien betroffen. Während der EU-Ratspräsidentschaft Österreichs im zweiten Halbjahr will Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) notfalls auch wieder an allen Grenzen kontrollieren.

Frankreich

Im Gegensatz zu den anderen Ländern begründete Frankreich seine Grenzkontrollen von Anfang an mit der Terrorbedrohung. Grund war die Anschlagsserie in Paris vom November 2015, bei der 130 Menschen getötet wurden.



Die Kontrollen finden an allen Grenzübergängen sowie an Flughäfen und Häfen bis hinunter ans Mittelmeer statt. Im Gegensatz zu den anderen fünf Ländern fand die Verlängerung schon Ende April bis zum 30. Oktober statt.

Dänemark

Deutschlands nördlicher Nachbar entschloss sich am 4. Januar 2016 zu Grenzkontrollen. Betroffen sind die gesamte Landgrenze und Fährverbindungen nach Deutschland. In einem Schreiben an die EU begründete Dänemark die Verlängerung auch damit, dass Islamistengruppen "Flüchtlingsrouten ausnutzen könnten, um Terrorakte in Europa zu verüben". Die Vergangenheit habe zudem gezeigt, dass Anschläge in einem Land vorbereitet und in einem anderen verübt würden.

Schweden

Die Regierung in Stockholm führte Grenzkontrollen am 12. November 2015 ein. Von ihnen betroffen waren bislang Häfen im Süden und Westen des Landes sowie die Öresund-Brücke nach Dänemark. "Das Ausmaß der Grenzkontrollen könnte auf alle Binnengrenzen ausgeweitet werden, seien es Land-, See- oder Luftgrenzen", kündigte das schwedische Innenministerium nun aber zur Verlängerung an.

Norwegen