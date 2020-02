Bundesverkehrsminister Scheuer warnt vor überteuertem Anwohnerparken

Bundesverkehrsminister Scheuer hat davor gewarnt, das Anwohner-Parken in Städten zu sehr zu verteuern. In einem Brief an die Verkehrsminister der Länder schreibt Scheuer, 240 Euro im Jahr für Parkausweise seien überzogen. Er sehe rechtliche Risiken, sollten die Länder den Gebührenrahmen so ausdehnen. Bisher kann ein Bewohnerparkausweis zwischen zehn und 31 Euro kosten.