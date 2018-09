Angesichts drohender Fahrverbote für Diesel-Pkw in vielen Städten erhöht Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer den Druck auf die Autoindustrie. Der CSU-Politiker forderte in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" von den Herstellern "höchst attraktive Angebote" an die Betroffenen für den Wechsel zu sauberen Modellen. Die Autohersteller seien "zwingend in der Pflicht", sagte Scheuer. Das gelte nicht nur für VW.