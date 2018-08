Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat ein verbessertes Kontrollsystem für die Brücken in Deutschland angekündigt. Der CSU-Politiker sagte der "Bild am Sonntag", bis Ende des Jahres werde ein weiterentwickelter Prüf-Index vorgelegt - und das unabhängig von der Katastrophe in Genua.

Scheuer erklärte, aktuell hätten bei der Sanierung rund 2.500 Brücken Priorität. Davon befänden sich rund 1.500 an Bundesautobahnen und rund 1.000 im Bereich der Bundesstraßen. Für die sanierungsbedürftigen Brücken stünden in diesem Jahr extra rund 1,3 Milliarden Euro zur Verfügung. Bis 2022 sollen die Mittel auf 1,6 Milliarden Euro steigen.

Im italienischen Genua war am Dienstag eine vierspurige Autobahnbrücke auf einer Länge von rund 200 Metern eingestürzt. Autos und Lkws fielen rund 45 Meter in die Tiefe. Etwa 40 Menschen kamen ums Leben. Am Samstag gab es in Genua für die Opfer eine staatliche Trauerfeier.