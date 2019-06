Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat Vorwürfe zurückgewiesen, er habe die Verträge für die Pkw-Maut zu früh unterschrieben. Der CSU-Minister sagte am Mittwoch im Bundestag nach einer Sitzung des Verkehrsausschusses, es habe aus dem Parlament dafür die Mittel und den Auftrag für das Jahr 2018 gegeben, die EU-Kommission habe grünes Licht gegeben. Zudem habe man aus früheren Fällen gelernt und in mehreren Punkten in den Verträgen Vorsorge getroffen.