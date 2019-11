Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will den öffentlichen Nahverkehr finanziell unterstützen. "Wir wollen den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel besser ermöglichen", sagte der CSU-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Bundesmittel für öffentlichen Nahverkehr sollten massiv auf Rekordniveau aufgestockt werden. Am Mittwoch soll laut Scheuer das Bundeskabinett über seinen Vorschlag beraten.

Beispielsweise geht es um eine Reform des Regionalisierungsgesetzes. Scheuer will erreichen, dass die Bundesmittel, die die Länder für den öffentlichen Nahverkehr erhalten, in den kommenden Jahren schrittweise steigen. Derzeit gibt der Bund jährlich 8,6 Milliarden Euro an die Länder aus. Die Summe soll für die Jahre 2020 bis 2023 um insgesamt rund 1,2 Milliarden erhöht werden.