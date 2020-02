Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer will spezielle U-Bahnen zur Auslieferung von Paketen nutzen und dadurch den Lieferverkehr in den Städten reduzieren. "Ich wäre dazu bereit, ein Pilotprojekt mit einer Stadt zu machen, wo wir eine U-Bahn umbauen und eine spezielle Paket-U-Bahn daraus machen", sagte Scheuer den Partnerzeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft.

Scheuer machte bereits konkrete Vorschläge, wie ein solches Projekt aussehen könnte: Demnach könne die spezielle U-Bahn ab 2 Uhr nachts fahren und die Güter in die einzelnen Stadtteile liefern. Weiter sagte er: "Wir installieren Mikro-Hubs, von dort aus können die Lieferanten die Waren mit einem Elektro-Lastenfahrrad weitertransportieren."

Unter Mikro-Hubs ist demnach in diesem Zusammenhang ein Pakete-Zwischenlager an den U-Bahn-Haltestellen zu verstehen.

In vielen Städten sind die zunehmenden Paketzustellungen wegen des hohen Verkehrsaufkommens ein Problem, es fehlen beispielsweise Parkplätze für Paketdienste. Am Freitag hatte der Bundesrat einem Gesetzesvorhaben zugestimmt, mit dessen Hilfe der Verkehr auf den Straßen reduziert und der öffentliche Nahverkehr gestärkt werden soll. Dafür werden die Mittel für den Neu- und Ausbau von Bahnhöfen und Haltestellen im Nahverkehr in diesem Jahr auf 665 Millionen Euro verdoppelt.