Gescheiterte Pkw-Maut "Showdown" für Scheuer im Bundestag

Für Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer steht auch aus Sicht des Koalitionspartners SPD am Donnerstag viel auf dem Spiel. Der Vorsitzende des Maut-Untersuchungsausschusses im Bundestag , Udo Schiefner, erwartet einen "vorentscheidenden Showdown". Es stehe "die Anschuldigung im Raum, dass Andreas Scheuer den Bundestag belogen hat", sagte Schiefner. Das könne zu einer schweren Belastung der Großen Koalition werden.

Scheuer soll am Donnerstag nun erstmals im Untersuchungsausschuss aussagen. Es geht um die umstrittenen Verträge mit den potenziellen Maut-Betreibern, wozu sich der Minister bereits in einer Befragung der Regierung im Bundestag geäußert hatte. Auf seine Antworten in dieser Befragung bezieht sich anscheinend der Vorwurf der SPD.