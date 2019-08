in der "Bild"

Umgekehrt sollen Pkw oder Krafträder mit Beiwagen auch auf Busspuren fahren dürfen, wenn mindestens drei Personen in dem Fahrzeug unterwegs sind. Zudem sollen eigens für Carsharing-Fahrzeuge ausgewiesene Parkplätze diese Form der Mobilität attraktiver machen. Ebenso vorgesehen ist, dass die zuständigen Straßenverkehrsbehörden Parkflächen für elektrisch betriebene Fahrzeuge hervorheben können. Scheuer will dadurch den motorisierten Individualverkehr reduzieren.

Zur besseren Sicherheit von Radfahrern, Fußgängern und E-Tretrollern soll zudem beim Überholen innerorts ein Mindestabstand von 1,5 Metern gesetzlich festgelegt werden. Bisher ist die Abstandsangabe noch vage gehalten. Notbremsassistenzsysteme dürfen den Plänen zufolge bei einer Geschwindigkeit von mehr als 30 Kilometer pro Stunde nicht mehr abgeschaltet werden. Verstöße werden mit 100 Euro Bußgeld und einem Punkt in Flensburg geahndet.

Die neuen Regelungen sollen nach dem Willen Scheuers noch in diesem Jahr in Kraft treten. Finden die Pläne die Zustimmung der anderen Ressorts in der Bundesregierung, müssen noch Bundestag und Bundesrat der Reform zustimmen.