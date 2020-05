Dagegen ist für Konrad Krause vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub Sachsen Deutschland mit dem jetzigen Bußgeldkatalog im Vergleich zum Rest Europas noch immer recht mild, was die Bestrafungen von Verkehrssündern angeht. Krause lehnt es daher ab, die Verschärfung wieder zurück zunehmen. Er sagt, gerade in Sachsen wäre das ein Problem, da es an den Landstraßen außerorts an vielen Stellen keine Radwege gebe. Der Radverkehr finde dort auf der allgemeinen Fahrbahn statt, mit teilweise schweren Konsequenzen für die Radfahrer, wie Konrad Krause erklärt.