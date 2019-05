Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer will die staatliche Prämie für den Kauf von Elektroautos verlängern und sogar deutlich erhöhen. Der CSU-Politiker bestätigte am Freitag einen entsprechenden Bericht des "Spiegel". Das Nachrichtemagazin hatte berichtet, dass Scheuer am Mittwoch seine Pläne im sogenannten Klimakabinett der Bundesregierung vorstellen wolle. Mit der Maßnahme solle die immer noch schwache Nachfrage nach E-Autos angekurbelt werden.