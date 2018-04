Berliner Flughäfen Scheuer will Tegel parallel zum BER offenhalten

Der neue Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer will den Flughafen Berlin-Tegel langfristig offenhalten. Dies gelte auch nach der seit Jahren wegen Baumängeln verzögerten Eröffnung des Hauptstadtflughafens BER. "Berlin sollte nochmal überlegen, Tegel offenzuhalten - und als zweites Terminal des BER zu nutzen", sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Den noch immer unvollendeten Hauptstadtflughafen in Berlin empfindet Scheuer als Ärgernis. "Die ganze Welt lacht über diese Baustelle in unserer Hauptstadt, und ich mag es nicht, wenn Deutschland ausgelacht wird", sagte er. "Aber ich kann eigentlich auch nur den Kopf schütteln."

Scheuer kündigte an, er werde sich zusammen mit den Hauptverantwortlichen in Berlin und Brandenburg intensiv mit dem Zeitplan - also einer BER-Eröffnung im Oktober 2020 - beschäftigen. Scheuer warnte zudem vor einer Diskussion über einen Abriss des BER. "Ich vertraue darauf, dass die Restarbeiten gut erledigt werden. Wir sollten jetzt keine Abrissdebatte führen."