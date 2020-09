Schlagabtausch im Bundestag Generaldebatte in der Haushaltswoche

Im Bundestag wird am heutigen Mittwoch ein Schlagabtausch über die Regierungspolitik von Kanzlerin Merkel erwartet. Auf der Tagesordnung steht der Etat des Kanzleramts. Die Debatte über ihn wird von der Opposition traditionell zu einer generellen Kritik an der Bundespolitik genutzt. Im Fokus dürfte damit in diesem Jahr das Handeln der großen Koalition in der Corona-Pandemie stehen.