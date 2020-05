Tote Vitnamesen in Kühllaster Chef von Schleuserring in Deutschland verhaftet

Gut ein halbes Jahr nach dem Tod von 39 Vietnamesen in einem Kühllaster in Großbritannien ist der mutmaßliche Chef eines europäischen Schleuserrings in Deutschland verhaftet worden. Gegen den 29-Jährigen lag ein europäischer Haftbefehl vor. 13 mutmaßliche Komplizen des Mannes wurden unterdessen in Frankreich angeklagt.