Wirecard-Skandal Fragen an Scholz und Altmaier

Der Finanzausschuss des Bundestages befasst sich am heutigen Mittwoch in Berlin in einer Sondersitzung mit dem milliardenschweren Wirecard-Bilanzskandal. Geklärt werden sollen vor allem mögliche Versäumnisse bei der Finanzaufsicht oder bei der Kontrolle der Wirtschaftsprüfer. Auch zur Unterstützung des Finanzministeriums und des Kanzleramts beim China-Geschäft des Finanzdienstleisters haben die Abgeordneten Fragen.

Auch das Kanzleramt steht im Wirecard-Skandal in der Kritik. So soll Bundeskanzlerin Angela Merkel bei einer China-Reise im September 2019 für den Markteintritt des Finanzdienstleisters in dem Land geworben haben, obwohl das Bundesfinanzministerium bereits Ende August verschiedene Informationen zu dem Fall an es weitergegeben hatte. Trotz des Drängens der Opposition ist bei der Sitzung am Mittwoch jedoch kein Vertreter des Kanzleramts dabei.