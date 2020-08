In den sozialen Netzwerken kritisierten zahlreiche weniger prominente SPD-Mitglieder die Entscheidung. SPD-Chefin Saskia Esken versuchte dort am Dienstagmorgen die Wogen zu glätten. Sie schrieb: "Wir haben das Mandat der Mitglieder und des Bundesparteitags, die SPD zu erneuern, zu führen, zu einen, zu stärken. Das ist es, was wir tun."