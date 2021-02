Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat am Dienstag ein geheimes Schreiben von Bundesfinanzminister Olaf Scholz veröffentlicht. In diesem Brief soll er den USA im vergangenen Jahr eine Milliardenzahlung im Gegenzug für einen Verzicht auf Sanktionen gegen die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2 in Aussicht gestellt haben. DUH-Bundesgeschäftsführer Sascha Müller-Kraenner wirft Scholz nun einen "schmutzigen Deal" zu Lasten Dritter für "den Import von schmutzigem Fracking-Gas" vor.

"Non-Paper" von Scholz an US-Finanzminister Mnuchin

Ein Geheimpapier von Olaf Scholz wurde von der DUH veröffentlicht. Die Bundesregierung äußerte sich bisher nicht dazu. Bildrechte: dpa In dem Brief vom 7. August 2020 bietet Scholz an, den Import von Fracking-Gas aus den USA mit einer Milliarde Euro aus deutschen Steuermitteln zu fördern. Die Bundesregierung lehnte es bisher ab, den Brief zu veröffentlichen oder die Existenz zu bestätigen.