Bundesfinanzminister Olaf Scholz will in Zukunft nicht zwingend an der "Schwarze Null" festhalten. In einem Interview mit der Wochenzeitung "Die Zeit" stellte er sich ausdrücklich hinter den Beschluss des SPD-Parteitags vom Wochenende, wonach Zukunftsinvestitionen "nicht an dogmatischen Positionen wie Schäubles schwarzer Null" scheitern dürften. "Der Satz gefällt mir", sagte Scholz dazu. Scholz erklärte weiter: