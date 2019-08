Die 61 Jahre alte Köpping ist in Sachsen seit 2014 Staatsministerin für Gleichstellung und Integration. Sie zog im letzten Jahr große Aufmerksamkeit mit dem Buch "Integriert doch erstmal uns" auf sich. In der Streitschrift geht es um die Nachwendeerfahrungen der Ostdeutschen, die ihrer Meinung nach zu selten Thema im Diskurs zwischen Ost- und Westdeutschland seien.



Der 59-jährige Pistorius ist seit 2013 Innenminister in Niedersachsen und gilt als einer der profiliertesten Innenpolitiker der SPD. Zuvor war er Oberbürgermeister in Osnabrück. Er sich von den bisherigen Bewerbern ab, die überwiegend auf dem linken Flügel der SPD verortet sind.